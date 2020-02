Auguri a Nina Zilli, la cantautrice e conduttrice compie 40 anni (Di domenica 2 febbraio 2020) Nina Zilli, pseudonimo di Maria Chiara Fraschetta, festeggia 40 anni. La cantante, conduttrice e personaggio televisivo è nata il 2 febbraio 1980. Tanti Auguri a Nina Zilli che compie 40 anni. All’anagrafe Maria Chiara Fraschetta, la cantante e conduttrice è nata a Piacenza il 2 febbraio 1980. Nina Zilli, i primi anni di vita e la formazione Cresciuta a Gossolengo, inizia ad esibirsi già in tenera età e già lascia intendere uno stile le cui influenze derivano direttamente dalle sonorità rock e punk degli anni settanta. Trascorre l’infanzia in Irlanda acquisendo un’ottima padronanza della lingua anglosassone. Entra in conservatorio per studiare pianoforte, poi segue un corso di canto lirico, ma l’amore per il rock l’allontana dai classicismi. Nel 1997, non ancora maggiorenne, fonda la sua prima band importante, dal nome “The Jerks” ... newsmondo

