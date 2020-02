Anticipazioni Tempesta d’Amore puntate dal 3 al 9 febbraio 2020: il colpevole è Valentina? (Di lunedì 3 febbraio 2020) Nelle puntate dal 3 al 9 febbraio 2020 della soap opera bavarese Tempesta d’Amore assisteremo all’arresto di Valentina che secondo alcune fonti potrebbe essere stata proprio lei ad architettare l’incidente ai danni di Christoph. Le motivazioni sarebbero tante. La prima sicuramente quella relativa al divorzio imminente dei suoi genitori causato dalle intromissioni del Saalfeld che avrebbe sedotto Eva. Di conseguenza secondo gli inquirenti l’ipotesi che dietro questo attentato ci possa essere proprio Valentina non è un’idea lontana dalla realtà, ma come si difenderà la giovane di fronte a queste infamanti accuse? Nello stesso tempo Joshua si rende conto che il suo piano fa acqua da tutte le parti. Ragion per cui deve escogitare qualcosa velocemente per cancellare le prove del suo inganno. Infine vedremo Jessica ed Henry sempre più vicini al punto che tutti ... anticipazioni

