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Traffico Roma del 01-02-2020 ore 13 | 30

SULLA CIRCONVALLAZIONE SALARIA  A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI TRA VIALE  DI TOR DI ...

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Traffico Roma del 01-02-2020 ore 13:30 (Di sabato 1 febbraio 2020) SULLA CIRCONVALLAZIONE SALARIA  A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI TRA VIALE  DI TOR DI QUINTO E VIA DELLE VALLI DIREZIONE SAN GIOVANNI. UN ALTRO INCIDENTE  SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA E QUELLO DELL’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA., IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI  DALLO SVINCOLO DELLA TUSCOLANA FINO ALL’APPIA. A CENTOCELLE PER LAVORI DI POTATURA CHIUSO VIALE DELLE GARDENIE, DA VIA TOR DE SCHIAVI A VIA DEI NOCI, IN DIREZIONE DI PIAZZA DEI GERANI: ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. LA RIAPERTURA DELLA STRADA E’ PREVISTA PER LE ORE 14.00. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI! ———————– AUTORE: SILVIA SCIUBBA In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma L'articolo Traffico Roma del 01-02-2020 ore ... romadailynews
  • Traffico Roma del 01-02-2020 ore 12 : 30

    Traffico Roma del 01-02-2020 ore 12 : 30 : CODE PER INCIDENTE SULLA TANG.EST DALLA VIA SALARIA A VIA DELLE VALLI VERSO SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico INTENSO SULLA VIA CASSIA, TRA IL GRA E L’OSPEDALE SAN PIETRO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL GRA. Traffico RALLENTATO SULLA VIA NOMENTANA TRA VIA GRAF E VIA DI CASAL BOCCONE, SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E LA BORGATA FINOCCHIO, E SULLA PRENESTINA TRA COLLE ...

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    Traffico Roma del 01-02-2020 ore 11 : 30 : CODE PER INCIDENTE SULLA TANG.EST DALLA VIA SALARIA A VIA DELLE VALLI VERSO SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico INTENSO SULLA VIA CASSIA, TRA IL GRA E L’OSPEDALE SAN PIETRO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL GRA. Traffico RALLENTATO SULLA VIA NOMENTANA TRA VIA GRAF E VIA DI CASAL BOCCONE, SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E LA BORGATA FINOCCHIO, E SULLA PRENESTINA TRA COLLE ...

  • Traffico Roma del 01-02-2020 ore 10 : 30

    Traffico Roma del 01-02-2020 ore 10 : 30 : continua ad essere scarsa la CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. PROSEGUONO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: IL TUNNEL È CHIUSO IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI, LA RIAPERTURA TRA CIRCA UN MESE. IN PIENO SVOLGIMENTO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DEL PIGNETO: SENSO UNICO DI MARCIA SULLA VIA CASILINA, TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA E PONTE CASILINO IN DIREZIONE DI PORTA MAGGIORE, E ...

  • Traffico Roma del 01-02-2020 ore 09 : 30

    Traffico Roma del 01-02-2020 ore 09 : 30 : continua ad essere scarsa la CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. PROSEGUONO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: IL TUNNEL È CHIUSO IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI, LA RIAPERTURA TRA CIRCA UN MESE. IN PIENO SVOLGIMENTO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DEL PIGNETO: SENSO UNICO DI MARCIA SULLA VIA CASILINA, TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA E PONTE CASILINO IN DIREZIONE DI PORTA MAGGIORE, E ...

  • Traffico Roma del 01-02-2020 ore 09 : 00

    Traffico Roma del 01-02-2020 ore 09 : 00 : invariata la situazione rispetto al precedente collegamento, continua ad essere scarsa la CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. IN PIENO SVOLGIMENTO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DEL PIGNETO: SENSO UNICO DI MARCIA SULLA VIA CASILINA, TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA E PONTE CASILINO IN DIREZIONE DI PORTA MAGGIORE, E CIRCOLAZIONE ALL’INGLESE, OSSIA CON I SENSI DI MARCIA INVERTITI, TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA E ...

  • Traffico Roma del 01-02-2020 ore 08 : 30

    Traffico Roma del 01-02-2020 ore 08 : 30 : invariata la situazione rispetto al precedente collegamento, continua ad essere scarsa la CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. IN PIENO SVOLGIMENTO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DEL PIGNETO: SENSO UNICO DI MARCIA SULLA VIA CASILINA, TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA E PONTE CASILINO IN DIREZIONE DI PORTA MAGGIORE, E CIRCOLAZIONE ALL’INGLESE, OSSIA CON I SENSI DI MARCIA INVERTITI, TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA E ...

  • Traffico Roma del 01-02-2020 ore 07 : 30

    Traffico Roma del 01-02-2020 ore 07 : 30 : CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. IN PIENO SVOLGIMENTO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DEL PIGNETO: AVVIATA LA TERZA FASE CHE COMPORTA L’INVERSIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA SULLA VIA CASILINA, TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA E PONTE CASILINO IN DIREZIONE DI PORTA MAGGIORE, E CIRCOLAZIONE ALL’INGLESE, OSSIA CON I SENSI DI MARCIA INVERTITI, TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA E LARGO ALESSI. LE ...

  • Traffico Roma del 31-01-2020 ore 20 : 00

    Traffico Roma del 31-01-2020 ore 20 : 00 : UN INCIDENTE  RALLENTA IL Traffico  IN VIA DELL’OCEANO INDIANO  IN PROSSIMITA’ DI VIA PRAGA,   UN SECONDO INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI  IN VIA FRANCESCO SAPORI ALL’ALTEZZA DI VIA IGNAZIO SILONE. IN TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI DA VIA TIBURTINA   AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA; ALTRE CODE, SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI, DALLO SVINCOLO PRENESTINA SINO A VIALE CASTRENSE. SULLA STATALE 148 PONTINA  A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO ...

  • Traffico Roma del 31-01-2020 ore 19 : 30

    Traffico Roma del 31-01-2020 ore 19 : 30 : RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO  SUL RACCORDO ANULARE DALLO SVINCOLO  PER LA VIA DEL MARE FINO ALLA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA ,IN CARREGGIATA INTERNA  SI RALLENTA DALLO SVI.NCOLO DELLA TIBURTINA FINO A SETTEBAGNI. IN CITTA’. 2 INCIDENTI UNO RALLENTA IL Traffico  IN VIA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI VILLINI, IL SECONDO PROVOCA RALLENTAMENTI IN VIA FRANCESCO SAPORI ALL’ALTEZZA DI VIA IGNAZIO SILONE. IN TANGENZIALE CODE IN ...

  • Traffico Roma del 31-01-2020 ore 19 : 00

    Traffico Roma del 31-01-2020 ore 19 : 00 : RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO  SUL RACCORDO ANULARE DALLO SVINCOLO  PER LA VIA DEL MARE FINO ALLA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERN,IN CARREGGIATA INTERNA  SI RALLENTA DALLO SVI.NCOLO DELLA TIBURTINA FINO A SETTEBAGNI. MOLTO Traffico IN CITTA’. IN TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI DA TOR DI QUINTO ALL’USCITA SALARIA E SUCCESSIVAMENTE DALL’USCITA MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA; ALTRE CODE, SEMPRE VERSO SAN ...

  • Traffico Roma del 31-01-2020 ore 18 : 30

    Traffico Roma del 31-01-2020 ore 18 : 30 : RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO  SUL RACCORDO ANULARE DALLO SVINCOLO  PER LA VIA DEL MARE FINO ALLA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERN,IN CARREGGIATA INTERNA  SI RALLENTA DALLO SVI.NCOLO DELLA TIBURTINA FINO A SETTEBAGNI. MOLTO Traffico IN CITTA’. IN TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI DA TOR DI QUINTO ALL’USCITA SALARIA E SUCCESSIVAMENTE DALL’USCITA MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA; ALTRE CODE, SEMPRE VERSO SAN ...

  • Traffico Roma del 31-01-2020 ore 18 : 00

    Traffico Roma del 31-01-2020 ore 18 : 00 : MOLTO INTENSO IL Traffico DATA L’ORA SULLA RETE VIARIA CITTADINA. CI SONO CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN USCITA DAL CENTRO IN PARTICOLARE SULLA CASSIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA E DA CORSO FRANCIA SINO A LABARO. SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE VEDE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA E ANCORA A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO ALL’USCITA LA RUSTICA. NELLA ZONA SUD – IN ...

  • Traffico Roma del 31-01-2020 ore 17 : 30

    Traffico Roma del 31-01-2020 ore 17 : 30 : SOSTENUTO E IN ULTERIORE AUMENTO IL Traffico SOSTENUTO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE VEDE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA E ANCORA A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO ALL’USCITA LA RUSTICA. NELLA ZONA SUD – IN CARREGGIATA ESTERNA – INCOLONNAMENTI A TRATTI A PARTIRE DAL L’USCITA PONTINA/EUR SINO ALLO SVINCOLO RomaNINA, IN DIREZIONE QUINDI CASILINA. IN TANGENZIALE CODE IN ...

  • Traffico Roma del 31-01-2020 ore 17 : 00

    Traffico Roma del 31-01-2020 ore 17 : 00 : Traffico SOSTENUTO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. SYUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SLARIA E ANCORA A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO ALL’USCITA LA RUSTICA. NELLA ZONA SUD – IN CARREGGIATA ESTERNA – INCOLONNAMENTI A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALL’USICTA TUSCOLANA. IN TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI DA TOR DI QUINTO ALL’USICTA SALARIA E SUCCESSIVAMENTE ...

  • Traffico Roma del 31-01-2020 ore 16 : 30

    Traffico Roma del 31-01-2020 ore 16 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 31 GENNAIO 2020 ORE 15:20  SS DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CHIUSA TEMPORANEMANET PER UN INCIDENTE VIA SISTINA, TRA VIA FRANCESCO  CRISPI E PIAZZA BARBERINI. RALLENTAMENTI  PER UN INCIDENTE SU VIA TIBURTINA  ALL’ALTEZZA DI VIA LANCIANO. SUL RACCORDO ANULARE  RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA.Tangenziale Est (Rm) Traffico ...

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