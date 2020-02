Pinocchio: trama, cast e anticipazioni live action. Quando esce (Di sabato 1 febbraio 2020) Pinocchio: trama, cast e anticipazioni live action. Quando esce Disney+ ha deciso di mandare in produzione il live action di uno dei cartoni più amati di sempre, cavalcando l’onda dei remake uscenti di tali prodotti: stiamo parlando di Pinocchio. Cosa intendiamo, in effetti, Quando parliamo di live action? Di un semplice film con attori in carne e ossa; in pratica è lo stile canonico di una pellicola cinematografica. Il termine viene utilizzato per marcare la differenza tra un nuovo titolo e il suo “padre” animato/fumettistico/videoludico. Un’ulteriore accostamento del live action viene fatto con quei film che allo stesso tempo contengono elementi animati e “azioni dal vero”, cioè prove attoriali: ne sono un esempio i classici “Chi ha Incastrato Roger Rabbit“, “Space Jam” e “Fuga dal Mondo dei Sogni“. Segui ... termometropolitico

Pinocchio trama Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pinocchio trama