Mourinho rammaricato: «Ho provato a convincere Eriksen ma aveva già deciso» (Di sabato 1 febbraio 2020) Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa tornando sull’argomento Christian Eriksen, finito all’Inter Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa di Christian Eriksen, finito all’Inter pochi giorni fa. Le sue parole. «Ho cercato di convincerlo, ma lui mi ha detto che aveva già preso la sua decisione e non c’era modo di persuaderlo. Da quel momento ho iniziato a costruire la squadra senza di lui. Questo è anche il motivo di alcune sue esclusioni. Allo stesso tempo Eriksen è un ottimo professionista che ha rispetto per il club e i compagni, fino all’ultimo giorno ha aiutato la squadra con un carattere positivo all’interno dello spogliatoio» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

