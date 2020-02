Loki | Owen Wilson entra nel cast in un ruolo top secret (Di sabato 1 febbraio 2020) La serie tv Disney+ dedicata al personaggio Marvel di Loki acquista un nuovo membro del cast. È Owen Wilson e il suo sarà un ruolo importante Purtroppo però, almeno per adesso, la sua parte è tenuta sotto il più stretto riserbo. In molti si stanno chiedendo quale potrebbe essere il ruolo del simpatico attore nel … L'articolo Loki Owen Wilson entra nel cast in un ruolo top secret proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

gyllnhlmoon : RT @MaleficamenteIo: E tom che dice che la serie sarà molto divertente. E il video in cui cade come un sacco di patate. E la presenza di Ow… - verylovebook : RT @MaleficamenteIo: E tom che dice che la serie sarà molto divertente. E il video in cui cade come un sacco di patate. E la presenza di Ow… -