Lo speaker che chiama Bryant, le magliette sulle sedie. Il commovente addio dei Lakers (Di sabato 1 febbraio 2020) Ricordi, emozioni e lacrime. Prima, durante e dopo la partita contro Portland, i Lakers hanno omaggiato Kobe Bryant e le altre vittime della sciagura del 26 gennaio scorso nello Staples Center, a Los Angeles: innumerevoli i tributi del club gialloviola fino alle parole, commoventi e toccanti, di LeBron James. “La prima cosa che penso è il senso di famiglia; guardandomi intorno vedo tutti in lutto, stiamo soffrendo, abbiamo il cuore a pezzi: l’unica cosa da fare è appoggiarsi alla famiglia - le sue parole -. Chi è qui fa parte di una famiglia e so che Kobe, Gianna, Vanessa, tutta la famiglia Bryant, vi ringraziano dal profondo del cuore. Celebriamo un ragazzo arrivato a 18 anni e rimasto fino a 38, diventato il miglior padre. Con i compagni vogliamo portare avanti la sua eredità. Non verrai mai dimenticato e vivrai per sempre, ... huffingtonpost

