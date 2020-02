La lettera delle 6000 Sardine a Giuseppe Conte (Di sabato 1 febbraio 2020) Oggi le 6000 Sardine pubblicano su Repubblica una lettera aperta indirizzata a Giuseppe Conte proponendo al governo un’agenda per Sud, sicurezza e dignità. La lettera comincia così: Onorevole presidente del Consiglio, scriviamo a Lei in quanto massimo esponente del potere esecutivo, come espressione di una maggioranza parlamentare. È difficile provare a parlare per conto di una moltitudine di storie soggettive e desideri che hanno riempito le piazze di tutta Italia, testimoniando sete di partecipazione e segnando un punto di svolta nel panorama immobile della politica italiana. … Siamo a disposizione della buona politica: dal basso, magari ingenuamente, ma di sicuro con spontaneità e gratuità. Ci fidiamo forse più di noi stessi che della classe politica, eppure siamo pronti a metterci in discussione perché crediamo nel processo di riavvicinamento che abbiamo intrapreso. Ma ... nextquotidiano

