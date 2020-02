I servizi Google per Huawei sono ancora la priorità: rettifica arrivata (Di sabato 1 febbraio 2020) Avevamo capito che Huawei fosse proiettata a prendere le distanze dai servizi Google, esasperata dalla situazione venutasi a creare per via del ban USA. Questa, per lo meno, era stata la posizione espressa da Fred Wangfei, country manager austriaco, a questo punto non condivisa dall'azienda. In un'email inviata alla Redazione di "The Verge", il produttore cinese ha fatto sapere che la sua prima scelta è e resterà l'ecosistema aperto di Android, GMS inclusi. Non si può che fare così, visto che si tratta di una combinazione che ha aiutato la società a diventare il secondo OEM al mondo per volume di dispositivi spediti. La compagnia di Shenzhen ha anche fatto sapere che, proprio come Google (ammesso e non concesso sia così), si continuerà a sperare in una concessione delle licenze, cosa che comunque sappiamo non dipendere da Huawei. I HMS (Huawei Mobile Services, ndr.) sono nati ... optimaitalia

blackeyes972 : Configurare e utilizzare il servizio DNS di CloudFlare Cloudflare è un fornitore di servizi di rete globale. Recent… - OptiMagazine : I servizi Google per Huawei sono ancora la priorità: rettifica arrivata - Cirunz : @Il_Paradroide @PLAYERUNKNOWN Questo approccio algoritmico già ha effetto sulla vita reale,non sembrano interconnes… -