Cristina Parodi a Verissimo snobbata dal Tg5: cosa è successo (Di sabato 1 febbraio 2020) Verissimo: Cristina Parodi da Silvia Toffanin. Il Tg5 la snobba e non l’annuncia tra gli ospiti Come ogni sabato l’edizione delle 13 del Tg5 annuncia gli ospiti di Verissimo e ricorda i vari appuntamenti della programmazione della rete ammiraglia del Biscione. Il giornalista e mezzobusto, nonchè caporedattore all’ufficio centrale del telegiornale di Canale 5, Alberto Bilà ha promosso gli ospiti di Verissimo citando Diana Del Bufalo, J-Ax ed Elena Sofia Ricci, senza nominare Cristina Parodi mentre passava in quel momento sullo schermo la sua immagine. A portare alla luce questa triste vicenda è stato Alberto Dandolo su Instagram: “L’ho trovato di cattivissimo gusto”. Ricordiamo che Cristina Parodi è un pezzo importante del telegiornale di Canale 5, lo ha co-fondato insieme a Clemente Mimun, Lamberto Sposini, Enrico Mentana e Cesara Buonamici, e ha ... lanostratv

