Coronavirus, la Apple chiude i propri store in Cina fino al 9 Febbraio (Di sabato 1 febbraio 2020) A causa del Coronavirus anche la Apple decide di chiudere i propri store in Cina. L'azienda statunitense chiuderà i propri negozi fino al 9 Febbraio. Dopo Ikea, McDonald's e tante altre multinazionali, anche la Apple decide di chiudere i propri store in Cina. La nota marca di telefonia, a scopo precauzionale, ha deciso di chiudere

