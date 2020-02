Conferenza stampa Sarri: «Gol subiti? Devono farci riflettere» (Di sabato 1 febbraio 2020) Conferenza stampa Sarri, ecco le parole dell’allenatore della Juve per presentare il lunch match di domani contro la Fiorentina Maurizio Sarri, allenatore della Juve, ha parlato in Conferenza stampa per presentare il lunch match di domani contro la Fiorentina. Ecco le dichiarazioni del tecnico: FIORENTINA – «Difende con aggressività, soffocando gli spazi agli avversari. Ha giocatori di accelerazione e di gamba. I risultati delle ultime partite lo dimostrano: in avanti dovremo muovere palla velocemente altrimenti troveremo traffico. In difesa non dovremo perdere le posizioni per limitare sul nascere i tentativi di ripartenza avversari». NUMERI – «Non mi fanno preoccupare, ma tutto ci deve far riflettere. Le statistiche Devono dare conferme a ciò che si vede. Non sono numeri preoccupanti perché il percorso è buono, in cui abbiamo fatto meglio in Coppa Italia e Champions rispetto ... calcionews24

Conferenza stampa Juric : «Sarebbe un peccato accontentarsi» : Conferenza stampa Juric , ecco le parole dell’allenatore dell’Hellas Verona per presentare la gara contro il Milan Il tecnico dell’Hellas Verona, Ivan Juric , ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita dei suoi contro il Milan. Ecco le dichiarazioni del tecnico: MERCATO – «Sul mercato di riparazione non mi piace fare troppo casino, se la squadra va bene cerchi di sostituire chi non gioca con chi pensi ...

Conferenza stampa Ranieri : «Mi aspetto un Napoli gagliardo» : Conferenza stampa Ranieri : le parole del tecnico della Sampdoria (Francesca Faralli, inviata a Genova) – Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri è intervenuto in Conferenza stampa per presentare la sfida contro il Napoli : «Mi aspetto un avversario gagliardo. È determinato, ha trovato nuova linfa con Gattuso. Ha battuto Juventus e Lazio. Mi aspetto una battaglia. Un incontro tirato per tutto l’arco della partita. Mai fidarsi del Napoli , ma ...

Conferenza stampa Semplici : «Mercato? Fatte delle buone cose» : Conferenza stampa Semplici , ecco le parole dell’allenatore della Spal per presentare la partita di domani contro la Lazio Leonardo Semplici , allenatore della Spal, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio. Ecco le dichiarazioni del tecnico ferrarese: MERCATO – «Abbiamo fatto buone cose. In uscita sono state Fatte trattative importanti, abbiamo lavorato bene e abbiamo valorizzato giocatori che andranno ...

Conferenza stampa Nicola : «Contento che Criscito sia rimasto. Vogliamo salvarci» : Conferenza stampa Nicola , le parole del tecnico del Genoa in vista del match contro l’Atalanta di Gasperini Sarà un match molto difficile quello di domani del Genoa contro l’Atalanta. La squadra di Nicola ha bisogno di risalire la classifica e quindi di punti. Queste le parole del tecnico nella consueta Conferenza stampa della vigilia. «Sono contento che Mimmo sia ancora qui, lui sa come la penso su questa vicenda. Può giocare nel ...

Savoia-Cittanovese : le dichiarazioni di Parlato in Conferenza stampa : Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Parlato : “Affrontiamo la Cittanovese come abbiamo sempre affrontato le partite in questo periodo: con grande attenzione e concentrazione. Non possiamo permetterci il minimo errore. Chiaramente, nella testa dei ragazzi può passare ciò che è successo in passato, nella sfida dell’andata, ma dobbiamo pensare, principalmente, a domenica. – 5 dal Palermo? Non dobbiamo ragionare sulla ...

Mourinho si è auto-intervistato in Conferenza stampa : José Mourinho , allenatore del Tottenham, ha intrattenuto scherzosamente i giornalisti poco prima della consueta conferenza stampa che precede il turno di campionato. Il Tottenham giocherà domani in casa contro il Manchester City, per la venticinquesima giornata di Premier League. A poche ore dalla fine della sessione invernale di calciomercato, l’allenatore portoghese ha provato a intuire quali sarebbero state le domande dei ...

Conferenza stampa Iachini : «Con la Juve proveremo a fare l’impresa» : «Abbiamo lavorato con logica e strategia, prendendo giocatori pronti adesso ma anche in vista futura, come Kouamé e Amrabat. La società voleva fare qualcosa in più, ma anche per colpa non nostra non ci siamo riusciti. Ora però pensiamo al campo». «Per Firenze, quella contro la Juve ntus è sempre una gara importante. Siamo in emergenza ma voglio giocarmi la partita, serviranno organizzazione e coraggio. Igor è un difensore con potenzialità, può ...

Torino - annullata la Conferenza stampa della vigilia di Mazzarri : Torino , annullata la conferenza stampa della vigilia di Mazzarri : il tecnico granata non parlerà in vista della trasferta di Lecce Il Torino non parla. E così oggi, alla vigilia della trasferta a Lecce, Walter Mazzarri non si presenterà davanti ai microfoni per la tradizionale conferenza stampa . La squadra granata da lunedì è in ritiro e, da Novarello, partirà direttamente per il Salento. All’indomani dell’eliminazione dalla Coppa ...

Show in Conferenza stampa - Mourinho si intervista da solo (VIDEO) : Il re delle conferenze stampa porta a casa un altro Show da antologia. José Mourinho intervista José Mourinho . Così certo che le prime domande della conferenza prima di Tottnham-City sarebbero state sul mercato, il tecnico ha preso la parola e… le domande se le è fatte da solo . “Ti aspetti qualche acquisto da qui alla fine del calciomercato? No, nessuno”, si è domandato tra le risate generali. “Passiamo alla seconda domanda adesso o alla ...

Coronavirus - la Conferenza stampa allo Spallanzani : Emergenza Coronavirus , la conferenza stampa dall’ospedale Spallanzani di Roma, specializzato in malattie infettive. Alle ore 14 del 31 gennaio all’ospedale Spallanzani di Roma si è tenuta una conferenza stampa per fare il punto sulla situazione legata al Coronavirus . Il confronto con la stampa è avvenuto dopo che il premier Conte ha ufficializzato due casi accertati di contagio e dopo che il governo ha annunciato ...

Conferenza stampa De Zerbi : «Duncan? Plusvalenza importante» : Conferenza stampa De Zerbi , ecco le parole dell’allenatore del Sassuolo per presentare il match contro la Roma Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi , è intervenuto in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma. Ecco le parole dell’allenatore neroverde: DUNCAN – «Abbiamo provato a valorizzarlo, è una Plusvalenza importante. Non aveva mai avuto grandissime richieste e vuol dire che è migliorato e vuol dire che ...

Conferenza stampa D’Aversa : «Gervinho? Credo sia stato venduto» : Conferenza stampa D’Aversa, ecco le parole dell’allenatore del Parma alla vigilia della gara contro il Cagliari Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cagliari. Ecco le dichiarazioni del tecnico emiliano: GERVINHO – «Non è fra i convocati perché non si è presentato nelle ultime tre sedute di allenamento. Quattro giorni fa ha parlato con me per questa ...

Coronavirus - il bollettino dei medici dell’ospedale Spallanzani. Segui la diretta della Conferenza stampa : Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso al Coronavirus . In diretta la conferenza stampa dall’ospedale Spallanzani, dove sono ricoverati i due turisti risultati positivi al virus L'articolo Coronavirus , il bollettino dei medici dell’ospedale Spallanzani. Segui la diretta della conferenza stampa proviene da Il Fatto Quotidiano.

Conferenza stampa Fonseca : «Florenzi? Ha deciso di sua volontà» : Conferenza stampa Fonseca , ecco le parole dell’allenatore della Roma per presentare la partita contro il Sassuolo Paulo Fonseca , allenatore della Roma, ha parlato in Conferenza stampa per presentare la partita di domani sera contro il Sassuolo. Ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso: MERCATO – «Abbiamo preso tre calciatori giovani e lo abbiamo fatto pensando al futuro della Roma. Florenzi è andato a Valencia in prestito. Io ...

Governo : annullata Conferenza stampa Conte : Roma, 31 gen. (Adnkronos) – E’ stata annullata la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte che era stata annunciata a palazzo Chigi. L'articolo Governo: annullata conferenza stampa Conte sembra essere il primo su CalcioWeb.

Capezzone : Anche quando il #coronarvirus dovesse sedersi in conferenza stampa sulla sedia accanto alla sua, con tanto di micro… - Palazzo_Chigi : Coronavirus, conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT e del Ministro della salute @robersperanza ?? in dir… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Conte: 'Due casi in Italia. Nessun motivo di panico'. Il direttore scientifico dello Spallanzani: 'Pe… -