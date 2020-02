Virus, in Cina oltre 11mila contagiati e 259 morti (Di sabato 1 febbraio 2020) Pechino, 1 feb. (Adnkronos) – E’ salito a più di undicimila il numero delle persone contagiate con il in Cina, mentre sono 259 le persone che hanno perso la vita. Lo hanno dichiarato le autorità sanitarie della provincia di Hubei, nella Cina centrale, epicentro dell’epidemia. Solo nella provincia di Hubei sono stati segnalati 1.347 nuovi casi, 7.153 in tutto. Isolata Wuhan, che conta 11 milioni di abitanti, e altre città della Cina. Intanto, come altre compagnie aeree, anche l’australiana Qantas prende provvedimenti, annunciando la sospensione dei collegamenti diretti con la Cina per almeno due mesi. In particolare, dal 9 febbraio al 29 marzo non sarà attivo il collegamento tra Sydney e Pechino e tra Sydney e Shanghai. “Le restrizioni in entrata imposte da Paesi come Singapore e Stati Uniti impone sfide logistiche per l’equipaggio operante in Cina ... ildenaro

