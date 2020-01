Virus Cina: Tajani, ‘grazie a Nas e task force regionali, Ue farà sua parte’ (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “In questi momenti di grande incertezza sanitaria dovuta al CoronaVirus è doveroso ringraziare i Carabinieri dei Nas e le task force regionali che in tutta Italia si stanno adoperando per metterci al riparo da eventuali contagi. C’è tanto lavoro da fare e l’Europa in primis è pronta a fare la sua parte”. Così su Facebook Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia.L'articolo Virus Cina: Tajani, ‘grazie a Nas e task force regionali, Ue farà sua parte’ CalcioWeb. calcioweb.eu

matteosalvinimi : ?? Il ministro della Salute finalmente arrivato in Senato (dopo le pressioni della Lega) ha appena ammesso che in Ci… - Agenzia_Ansa : L'Oms dichiara l'emergenza globale per il #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: in Cina oltre 8100 casi e 212 morti, il paese sempre più isolato. Per italiani provenienti da Wuhan q… -