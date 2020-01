U&D, Ida Platano e Riccardo Guarnieri ai ferri corti: lei in lacrime (Di venerdì 31 gennaio 2020) La storia d’amore fra Ida Platano e Riccardo Guarnieri sarebbe nuovamente finita. A svelarlo le anticipazioni di Uomini e Donne secondo cui la prossima puntata del Trono Over sarà tutta dedicata alla coppia che è ormai ai ferri corti. Dopo l’emozionante proposta di nozze arrivata in tv, la dama e il cavaliere hanno lasciato la trasmissione pronti a vivere la relazione lontano dai riflettori. Secondo le ultime anticipazioni però la situazione sarebbe piuttosto delicata. Su ilvicolodellenews è apparsa la testimonianza di alcune persone del pubblico che hanno assistito a una lite fra Ida e Riccardo, terminata tra le lacrime. “Ida è tornata per fare la sfilata – si legge -, le chiedono se va tutto bene con Riccardo, ma lei non ne vuole parlare e poi si mette a piangere. Qualcuno le chiede se per caso si siano presi una semplice pausa, ma lei continua a piangere e a non ... dilei

