Superman, Cristopher McQuarrie: "Non proporrò più idee alla Warner" (Di sabato 1 febbraio 2020) Il regista Christopher McQuarrie ha parlato del fatto che ha rinunciato all'idea di dirigere un film su Superman. Christopher McQuarrie ha rivelato di non avere più intenzione di proporre alla Warner Bros di realizzare un film dedicato a Superman dopo che le sue idee per un sequel con star Henry Cavill sono state rifiutate. Il filmmaker aveva proposto allo studio delle idee per un lungometraggio che aveva dei legami con un'avventura di Green Lantern, ma la sua idea originale non aveva ottenuto molta attenzione, non ricevendo mai una risposta o un feedback. Christopher McQuarrie ha ora risposto a chi gli chiedeva su Twitter se avesse intenzione di riproporre il suo film di Superman: "L'ho chiesto una volta. Non ... movieplayer

