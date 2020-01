Sforamenti di PM10, il pm Patscot chiede quattro anni per Galasso e Foti (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – quattro mesi di reclusione. E’ questa la richiesta avanzata dal sostituto procuratore Roberto Patscot nei confronti di Giuseppe Galasso e Paolo Foti. Richiesta che rientra nel processo per gli Sforamenti di polveri sottili ad Avellino. Nei confronti dei due primi cittadini è stata mossa l’accusa di omessa in atti d’ufficio. La Procura di Avellino imputa ai due ex sindaci di non aver messo in campo le misure adeguate al contrasto degli Sforamenti di PM10 non tutelando la salute dei cittadini nonostante i continui solleciti. Nelle prossime ore è attesa la sentenza da parte del collegio presieduto da Sonia Matarazzo. L'articolo Sforamenti di PM10, il pm Patscot chiede quattro anni per Galasso e Foti proviene da Anteprima24.it. anteprima24

