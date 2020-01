Riforma Pensioni 2020, ultime oggi: quota 102 e soluzione per arrivare a quota 41 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Le ultime considerazioni sulla Riforma Pensioni aggiornate al 31 gennaio 2020 e nello specifico sulla quota 102 con contributivo, una delle misure che più sta facendo discutere esperti, politici e lavoratori, giungono dal Dott. Claudio Maria Perfetto, che sempre più in questi mesi abbiamo imparato a conoscere per le sue puntuali disamine. Perfetto é autore del libro l’Economista in camice oltreché di una rubrica di Pensioni sul quotidiano web nazionale Il Valore Italiano, é un esperto informatico che si occupa altresì nei suoi scritti di temi come lavoro, Pensioni, ricambio generezionale ritenendo che questi siano legati tra loro da un fil rouge. Eccovi le sue considerazioni in merito alla quota 102 con contributivo e ad una scelta che se attuata dalla classe politica dirigente potrebbe aprire la strada forse, a suo dire, alla concessione di misure popolari e fortemente richieste ... pensionipertutti

fattoquotidiano : A Parigi contro la riforma delle pensioni scendono in piazza anche i pompieri. Che si danno fuoco e vengono mangane… - sole24ore : La prima pagina del @sole24ore del #31gennaio. In apertura la riforma del #Fisco tratteggiata dal ministro dell’Ec… - CatalfoNunzia : Il governo va avanti, abbiamo un programma da realizzare. Ora la riforma delle pensioni per cambiare la legge Forne… -