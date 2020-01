Rai Yoyo vicino ai bambini cinesi: speciale Peppa Pig (Di venerdì 31 gennaio 2020) Programmazione speciale su Rai Yoyo domenica 2 febbraio, come segno di simpatia e vicinanza verso i bambini cinesi che trascorrono quest’anno le feste di capodanno in un momento di difficoltà per l’emergenza del coronavirus. Rai Yoyo trasmetterà 2 episodi di Peppa Pig “Capodanno cinese” e “Le gemelline panda”, diffusi prima in italiano e poi con dialoghi in mandarino e narratore in italiano, e un episodio ad ambientazione cinese di Molang, alle 7:00, alle 10:30 e alle 17:00. Nella scuola di Peppa Pig arrivano le due gemelline Peggy e Pandora Panda, che insieme ai compagni risolveranno un piccolo caso e festeggeranno poi il capodanno con la danza del drago. Il coniglietto Molang e il suo amico Piupiu faranno una escursione nella natura cinese dove incontreranno il loro amico baby Panda e sarà un’avventura indimenticabile. tvzap.kataweb

