Laserwall, la prima bacheca digitale per il condominio (Di venerdì 31 gennaio 2020) Trovare facilmente il numero di telefono dell’idraulico del palazzo. Quale spazzatura va buttata oggi. L’offerta last minute della gastronomia di quartiere oppure il volantino del supermercato di zona. Ma anche quale spettacolo darà il teatro del paese. Laserwall è la prima bacheca digitale interattiva che raccoglie non solo le comunicazioni del condominio mandate dall’amministratore, ma anche le informazioni o i servizi che facilitano la vita di quartiere. Tutto il sistema si basa su un tablet da 21 pollici installato a parete nell’androne del condominio. La sua installazione richiede circa 30 minuti ed è gratuita. Solo i residenti del palazzo possono accedervi aprendo un account (gratuito) e iniziare a usufruire dei servizi proposti. Oltre al device fisico, l’ecosistema Laserwall è accessibile anche dalla App scaricabile da Apple Store e Google Play ... wired

