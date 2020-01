Gossip GF Vip | Serena Enardu fa una confessione spiazzante su Pago

Clizia Incorvaia lo ha confessato a Paola Di Benedetto : roba di cuore - al GF Vip ‘scoppia’ il Gossip : Al Grande Fratello Vip Clizia Incorvaia si è finalmente sbilanciata. L’ex moglie di Francesco Sarcina, leader del gruppo ”Le Vibrazioni”, in gara a Sanremo 2020, è una delle poche donne single dentro la casa più spiata d’Italia e sin da subito ha ricevuto le attenzioni di due inquilini: Ivan Gonzalez, ex tentatore di Temptation Island ed ex tronista di Uomini e Donne e Paolo Ciavarro, figlio di Massimo Ciavarro ed ...

“Lei con tuo marito…”. Il Gossip di Signorini sull’ex marito stende Wanda Nara. E la ‘colpevole’ (una del GF Vip) non nega… : È successo qualcosa di veramente strano ieri sera durante la consueta puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 27 gennaio. Alfonso Signorini ha lanciato uno scoop assai curioso a notte fonda: “Elisa De Panicis e Maxi Lopez hanno avuto una tresca”. Niente di nuovo, visto che ne avevano già parlato la settimana scorsa. Tuttavia in studio, visto che c’era, naturalmente, anche l’ex moglie del calciatore, Wanda Nara è successo un po’ di ...

Gossip Grande Fratello Vip - Paola Di Benedetto a Ciavarro : “Puoi amare me” : Paolo Ciavarro soffre al GF Vip, Paola Di Benedetto lo consola Lo sfogo notturno di Carlotta Maggiorana ha generato un turbinio di emozioni al Grande Fratello Vip. Paolo Ciavarro in particolare si è aperto molto con l’amica, che ha pianto poche ore fa pensando al marito e al San Valentino che passeranno lontani. Paolo Ciavarro ha ammesso al GF Vip: “È una cosa bellissima e non sai quanto vorrei piangere io perchè mi manca la donna ...

Gossip GF Vip - Licia Nunez disperata dopo l’addio di Barbara : “Che botta!” : Licia Nunez disperata al Grande Fratello Vip dopo l’addio della fidanzata Barbara: “Che botta” Al Grande Fratello Vip Licia Nunez ha scoperto che la fidanzata l’ha lasciata. Barbara Eboli si è detta stanca di assistere ai suoi racconti sulla precedente relazione con Imma Battaglia. L’attrice parla sempre di quella storia d’amore ormai naufragata. Non è dato sapere se a infastidirla siano stati i vari racconti ...

Gossip News : Enzo Iacchetti “non ho amici vip” - Giovanna “Giulio non mi ha rispettata” : Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Enzo Iacchetti e il suo rapporto con i colleghi, dello sfogo di Giovanna Abate, di Gemma Galgani e il suo malore in studio e del pancione di Silvia Provvedi. Enzo Iacchetti: Non parla spesso, Enzo. E’ raro trovare in giro dichiarazioni impertinenti da parte dello storico conduttore di “Striscia la Notizia”; ...

Gossip GF Vip - Paola Di Benedetto ha dei dubbi su Andrea Denver : “È follia” : Paola Di Benedetto mette alle strette Andrea del Grande Fratello Vip: “Mi manca un pezzo di questa storia” Ieri sera è andata in onda la quinta puntata del GF Vip. E in questa occasione c’è stato un durissimo confronto tra Andrea Denver e Elisa De Panicis. Proprio quest’ultima, durante questo faccia a faccia, ha rivelato che il concorrente, poco prima di entrare nella Casa, l’avrebbe invitata in hotel per un ...

Gossip GF Vip : Paola Di Benedetto e Federico Rossi a Temptation Island? : Paola Di Benedetto e Federico Rossi a Temptation Island dopo il Grande Fratello Vip? Parla lei Patrick Pugliese, la scorsa notte nel giardino della casa del Grande Fratello Vip, si è messo a parlare a tu per tu con la popolare modella Paola Di Benedetto. E tra i tanti argomenti toccati dal concorrente della versione vip del padre di tutti i reality c’è stato anche quello inerente alla relazione di quest’ultima con Federico Rossi di ...

Gossip Grande Fratello Vip - Ivan Gonzalez contro Carlotta : “Non ti capisco” : Carlotta Maggiorana al GF Vip si commuove. Ivan Gonzalez: “Non ti capisco” Nella Casa del Grande Fratello Vip la tensione per l’avvicinarsi della quinta puntata, in onda questa sera lunedì 20 gennaio in prima serata su Canale 5, ha buttato nello sconforto Carlotta Maggiorana. L’ex Miss Italia si è lasciata andare a delle confidenze con Clizia Incorvaia e Ivan Gonzalez. La ragazza sente molto la mancanza della sua famiglia ...

Gossip GF Vip - Clizia Incorvaia su Paolo Ciavarro : “Ho un interesse per lui” : Clizia Incorvaia, flirt con Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip? Lei fa un’ammissione C’è chi all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha già notato una certa affinità tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Se fino a qualche giorno fa, parlando con Ivan Gonzalez e Antonio Zequila, l’ex moglie del cantante Francesco Sarcina ha smentito la possibilità di un qualsiasi flirt, nella notte si è lasciata andare a una ...

Gossip News : torna Michele Bravi in tv - Miriana Trevisan entra al GF Vip : Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Michele Bravi e il suo ritorno in tv, del GF Vip e gli ingressi di Miriana Trevisan e Vittorio Cecchi Gori, di “C’è posta per te” e della pioggia di critiche su Amadeus. Michele Bravi: Andava tutto bene, poi un terribile incidente ha cambiato i suoi piani: Michele Bravi torna a parlare in tv e ...

GF Vip Gossip - Wanda Nara sbotta : “C’è troppa invidia gratuita” : Wanda Nara opinionista del Grande Fratello Vip si sfoga: “Le critiche non sono un problema” Stasera andrà in onda su Canale 5 la quarta puntata del GF Vip 4. A condurre ci sarà ancora Alfonso Signorini, il quale verrà affiancato dai due opinionisti Pupo e Wanda Nara. Proprio quest’ultima oggi ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Vero uscito nelle edicole. In questa occasione la moglie di ...

GF Vip Gossip - Elisa De Panicis smaschera Andrea Denver : “Va a convenienza” : Elisa De Panicis del Grande Fratello Vip svela la strategia di Andrea Denver: “Ha un piano” Elisa De Panicis pare davvero soffrire molto la presenza di Andrea Denver nella casa più spiata dagli italiani. Difatti la ragazza, nonostante i loro vari chiarimenti, continua ad attaccarlo. E la scorsa notte, parlando a tu per tu con Paola Di Benedetto, ha fatto una rivelazione sul modello veronese che ha già creato non poche polemiche sui ...

Gossip Grande Fratello Vip : feeling tra Clizia Incorvaia e Ivan Gonzalez? : Ivan Gonzalez e Clizia Incorvaia sempre più vicini al GF Vip: cosa bolle in pentola? Elisa De Panicis, in queste ultime ore, ha notato un avvicinamento sospetto tra Clizia Incorvaia e Ivan Gonzalez. Difatti i due, agli occhi della popolare influencer, sono sembrati essere molto complici e intimi. Per tale ragione quest’ultima ha voluto vederci chiaro, andando proprio da Clizia Incorvaia per chiederle delucidazioni a tal proposito: ...

GF Vip Gossip - Aristide Malnati fa coming out : la sua confessione : Aristide Malnati viene allo scoperto al Grande Fratello Vip: “Sono attratto dagli uomini” Aristide Malnati è entrato nella casa del GF Vip giusto Venerdì scorso. E dopo nemmeno 48 ore ‘Il Mummy’ è già riuscito a far molto parlare di sè. Il motivo? Il neo concorrente del GF Vip di Alfonso Signorini, la scorsa notte, ha fatto una clamorosa confessione a Paolo Ciavarro. Difatti quest’ultimo gli ha domandato se abbia ...