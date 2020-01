Floro Flores lascia il calcio: “Il mio corpo ormai non ce la fa più” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Antonio Floro Flores lascia il calcio. Non ce la fa più. A 36 anni il suo fisico non regge più la fatica. Lo ha annunciato ieri, in un addio pieno di commozione. «Ho deciso di smettere. La voglia era tanta, ma il mio corpo ormai non ce la fa più». Chiude dopo un campionato e mezzo alla Casertana, con 31 presenze e 5 gol tra campionato e Coppa Italia. La conferenza stampa per l’annuncio è stata densa di commozione, tra i video dei suoi gol con Samp, Genoa, Sassuolo, Udinese, Chievo e altre squadre e i messaggi degli ex compagni. Floro Flores lascia quando aveva ancora due anni di contratto con la Casertana. L'articolo Floro Flores lascia il calcio: “Il mio corpo ormai non ce la fa più” ilNapolista. ilnapolista

