Dialogo tra Montalbano e Bonaccini (con Catarella) (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Questuri Bonitta-Alderiga lo aviva acchiamato alle prime albe, "Montalbano, cosa fa, dorme ancora? Oggi lei ed un suo uomo devete essere presenti a Montelusa a Palazzo delle Aquile per ordine pubblico: c'è una seduta straordinaria della Conferenza Stato-Regioni con i maggiori Governatori d'Italia". Montalbano (a Bonitta-Alderiga, 'Fetuso'): "Agli ordina dutturi!". Entrata in cummissariata alle sia e trinta Muntilbano acconvocai a Fatia: "Allura Giuseppi, commo stamo misa co i turna?". Fatia: "Dutturi, simmo tutti impegnata nel pedinamenta dell'omo dei Cuffaro: ci staviu sulo Catarelle… ": M: "Va bine, dilla che si appripari che havimmo da annari a Montilusa". Intrata nel Palatia della Aquilia Muntilbano annutai il prisidentia della Rigione siciliane che apparlava con un tipo sinza capilla ma con un fulta barbe a fari da contrappisa. Il prisidinta lo acchiamai e lo prsintai: il ...

