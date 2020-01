Coronavirus, Vincenzo De Luca: ‘Da domani pronti per i test al Cotugno di Napoli’ (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca (Partito Democratico), annuncia: "Da domani i test per il Coronavirus disponibili anche all'ospedale Cotugno". De Luca ha anche spiegato che "il problema c'è, è delicato, ma non deve portarci davvero a situazioni di psicosi". Smentita l'ipotesi che i due cinesi "positivi" ai test siano stati a Sorrento. fanpage

ONDANEWSweb : Coronavirus. Vincenzo De Luca:'In Campania siamo pronti, da domani abbiamo test per individuare contagi' -… - vincenzo_minei : RT @BeaLorenzin: Qualcuno spieghi a @matteosalvinimi che #coronavirus non è uno a cui citofonare, come già dimostrato da epidemie quali ebo… - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Ai domiciliari l'ex presidente della #PopolareBari, Marco Jacobini, e suo figlio Gianluca. Interdetto per un anno l'ex ad… -