Vittime della Shoah, centinaia di studenti in piazza Borsa per onorarne la memoria (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tantissimi studenti delle scuole elementari, medie e superiori di Napoli hanno gremito questa mattina piazza Borsa per commemorare le Vittime della Shoah: l'iniziativa è stato organizzata dalla Comunità ebraica di Napoli che, lo scorso 27 gennaio, in occasione del Giorno della memoria, aveva disertato la cerimonia organizzata dal Comune per la querelle con l'assessore Eleonora de Majo. fanpage

NBAItalia : I @BrooklynNets hanno deciso di onorare in questo modo Kobe Bryant, sua figlia Gianna e tutte le vittime della trag… - NBAItalia : I @sixers hanno deciso di ricordare così Kobe Bryant -nativo di Philadelphia e alunno della Lower Merion High Schoo… - Inter : ?? | MEMORIA Nel #GiornodellaMemoria l’Inter ricorda tutte le vittime dell’Olocausto, gli uomini, le donne e i bamb… -