Tumori, polmoni “guariscono” dopo aver smesso di fumare (Di giovedì 30 gennaio 2020) Buonissime notizie per gli ex fumatori. Uno studio dell'University College London (UCL) ha scoperto che i polmoni hanno la straordinaria capacita' di riparare alcuni danni causati dal fumo. Prima le mutazioni legate all'insorgenza del carcinoma polmonare erano state considerate permanenti e quindi si pensava persistessero anche dopo aver smesso. Nel nuovo studio, pubblicato sulla rivista Nature, i ricercatori hanno dimostrato che ci sono alcune cellule che non vengono danneggiate dal fumo e che possono riparare i polmoni. L'effetto e' stato osservato anche in pazienti che avevano fumato un pacchetto al giorno per 40 anni prima di abbandonare le "bionde". Le migliaia di sostanze chimiche presenti nel fumo di tabacco "corrompono" e mutano il Dna delle cellule polmonari, trasformandole lentamente da sane a cancerose. Lo studio ha scoperto che questo avviene su vasta scala nei polmoni di un ... ilfogliettone

