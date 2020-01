Sanremo 2020, chi sono i cantanti in gara e quali le loro canzoni di successo. Le hit e le non-hit dei 24 “Big” scelti da Amadeus. PRIMA PARTE (Di giovedì 30 gennaio 2020) Passiamo in rassegna la prima metà dei 24 Big selezionati da Amadeus per Sanremo 2020. Per ognuno la canzone più ascoltata su Spotify: da “Magicabula” del contestato Junior Cally ad “Adesso” del talentuoso Diodato Per soffiare le candeline sui 70 anni del Festival più longevo e appassionante d’Italia, che tutto il mondo ci invidia, la Rai ha deciso di sperimentare con Amadeus: una nuova carta aziendale di successo con “piene poteri” sulla direzione artistica del Festival. In realtà si dice che l’“Opzione Amadeus” sia stata forzata da Lucio Presta, managr di tanti popolari volti Rai, da Antonella Clerici a Marco Liorni, passando appunto per Amadeus che farà da “cavallo di Troia”. Oltre alla sua agenzia di spettacolo, la Arcobalenotre, protagonista del dietro le quinte sarà nuovamente la FrienndsandPartners di ... oasport

