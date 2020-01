Maturità 2020, doppia prova Greco-Latino e Matematica-fisica (Di giovedì 30 gennaio 2020) Rosa Scognamiglio Annunciate le materie d'esame alla Maturità 2020. Greco e Latino al Classico, Matematica e fisica allo Scientifico. Nessun sorteggio tra le buste per la prova orale doppia prova al liceo Classico con Greco e Latino, Matematica e fisica allo Scientifico. Saranno queste le materie d'esame in cui dovranno cimentarsi i circa 5mila studenti in previsione della Maturità 2020. Questa la decisione insidacabile del Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina che, mediante una diretta social, ha annunciato le prove conclusive del ciclo di scuola superiore. Nessuno stravolgimento rispetto al 2019. Anche quest'anno, infatti, la seconda prova scritta sarà multidisciplinare, con Greco e Latino al Classico, mentre allo Scientifico sono previste Matematica e fisica. Fanno eccezione, invece, i corsi di studio che hanno una sola materia caratterizzante (gli istitui Professionali ... ilgiornale

