GF VIP 4, la fidanzata di Matteo Alessandroni lo sbugiarda: altro che super boy single… (Di giovedì 30 gennaio 2020) E’ davvero possibile che il re del gossip, Alfonso Signorini non sapesse che Matteo Alessandroni, uno dei tre super boys entrati nella casa del Grande Fratello VIP 4 lunedì sera non fosse single come si autoproclama ma avesse una fidanzata? E chi lo sa…Una cosa però è certa, anzi due. La prima è che sui social è arrivata la dichiarazione della fidanzata di Matteo Alessandroni che prende le distanze dal suo ragazzo, dopo quello che è successo. La seconda è che Matteo è entrato nella casa dicendo di essere single. Quindi c’è qualcuno che sta mentendo, di chi si tratta? LA fidanzata DI Matteo Alessandroni LO SBURGIARDA SUI SOCIAL: altro CHE SINGLE… Come vi avevamo già raccontato, Matteo Alessandroni non è nuovo alle pagine di gossip. Questa estate infatti aveva avuto una amicizia con Carmen di Pietro molto speciale. La donna ne aveva parlato come del suo ... ultimenotizieflash

VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Matteo Alessandroni, uno dei bonazzi entrati nella Casa, ci ha mentito e la fidanzata lo ha asfaltato sui… - zazoomnews : Gf Vip 4: la fidanzata di Matteo Alessandroni tuona: “Morto di fama” - #fidanzata #Matteo #Alessandroni - zazoomblog : Gf Vip 4: la fidanzata di Matteo Alessandroni tuona: “Morto di fama” - #fidanzata #Matteo #Alessandroni -