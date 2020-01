Da un derby all’altro: scelto l’arbitro di Benevento-Salernitana (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Il Benevento si appresta a ritrovare Lorenzo Illuzzi di Molfetta e lo farà in occasione di un altro derby. Il fischietto pugliese, scelto per il match di domenica sera contro la Salernitana, ha infatti diretto la formazione di Inzaghi al “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia in occasione del pareggio esterno con le vespe di Fabio Caserta. In quell’occasione il direttore di gara estrasse un cartellino rosso, per somma di ammonizioni, nei confronti di Luca Caldirola. Un fischietto che non porta molto bene alla Strega e che in carriera vanta già un precedente tra Benevento e Salernitana. Era la stagione 2013/14 ma in quell’occasione il derby si giocava all’Arechi e vide i granata imporsi per 2 a 1. Gli assistenti saranno invece Michele Grossi di Frosinone e Giuseppe Maccadino di Pesaro. Grossi è alla ... anteprima24

