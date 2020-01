Confermata su Netflix la serie live-action di One Piece (Di giovedì 30 gennaio 2020) Lo scorso marzo una misteriosa sinossi, apparsa per qualche ora nei titoli in arrivo prossimamente su Netflix ma prontamente rimossa, aveva fatto intendere che la serie live-action di One Piece sarebbe arrivata proprio sulla piattaforma di streaming. In queste ore, dopo mesi di indiscrezioni e ipotesi, finalmente la conferma: l’adattamento in carne e ossa dell’anime tratto dal manga di Eiichirō Oda si farà e sarà anche co-prodotto dalla società di Los Gatos, insieme ad Aldestein e Itv Studios. Ad annunciarlo, attraverso il neonato profilo Twitter della produzione, è lo stesso Oda, che comunica anche importanti novità sul processo creativo legato a questa nuova versione. Oda-sensei will oversee the live-action #OnePiece series by @stevemaeda and Matt Owens. @NXOnNetflix pic.twitter.com/rFrDOvakLc — onePieceNetflix (@onePieceNetflix) January 29, 2020 Secondo quanto riportato in ... wired

