Cnr-Uni: al via la task force della ricerca e innovazione per lo sviluppo dell’attività normativa (Di giovedì 30 gennaio 2020) Consiglio Nazionale delle Ricerche e Uni-Ente italiano di normazione hanno stipulato oggi l’accordo quadro che definisce una serie di azioni congiunte per lo sviluppo dell’attività pre-normativa e normativa. Un importante passo in avanti nel campo della ricerca che mira a una stretta cooperazione tra i due enti per individuare e sviluppare un portafoglio di programmi di ricerca, innovazione, internazionalizzazione e formazione. Nello specifico l’accordo prevede: • la partecipazione dei ricercatori del Cnr alle attività di normazione, nell’ambito delle Commissioni Tecniche Uni e nelle sedi normative europee (Cen) e internazionali (Iso) al fine di garantire la più ampia diffusione delle norme tecniche • un’azione coordinata delle attività di pre-normazione che consente a Uni di accedere ai programmi finanziati di ricerca come partner privilegiato del Cnr nei casi in cui tra le ... meteoweb.eu

