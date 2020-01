Carlos Ghosn, un nuovo mandato d’arresto dal Giappone. Anche per i suoi tre complici (Di giovedì 30 gennaio 2020) La fuga di Carlos Ghosn dal Giappone in Libano assume sempre più i contorni di una spy story. Gli ultimi sviluppi sono di oggi, quando le autorità di Tokyo hanno emesso un nuovo mandato d’arresto per l’ex numero uno del gruppo Renault-Nissan, per aver violato la legge sul controllo dell’immigrazione. In particolare l’accusa è quella di aver lasciato il paese con metodi illegali, che gli hanno permesso di sottrarsi al processo dove era accusato di illeciti finanziari. Se una mossa del genere era facilmente prevedibile da parte delle autorità giudiziarie Giapponesi, la novità è che il nuovo mandato di arresto per l’ex-tycoon non è l’unico: ne sono stati diramati altri tre, per altrettanti cittadini americani che pur essendo al corrente del divieto per Ghosn di lasciare il Giappone lo hanno comunque aiutato a scappare. Ideando addirittura il piano che lo ... ilfattoquotidiano

