Caos M5S, chi sono i dieci big in corsa per prendere il posto di Luigi Di Maio (Di giovedì 30 gennaio 2020) M5S dopo Di Maio: tutti i nomi in corsa Il M5S è nell’anarchia: salta la data per gli Stati Generali di marzo e si discute ancora per il “dopo Di Maio”. I pentastellati sono al bivio tra la scelta di aderire al progetto di un campo largo con il PD in chiave anti-sovranista e la “terza via” (“né a destra né a sinistra”) indicata dall’ex capo politico: durante l’assemblea plenaria dei gruppi M5S di martedì 28 gennaio è andato in scena lo scontro tra queste due visioni. Ma chi sarà il sostituto di Luigi Di Maio? Ecco i dieci big che sembrano farsi largo. > Di Maio, ufficiali le dimissioni da leader politico M5S: “Mi fido di chi verrà dopo di me” Lo stesso Luigi Di Maio. Cambiare tutto per non cambiare niente: le gerarchie di potere sono le stesse da quando si è dimesso l’ex leader. L’impressione di molti è che si stia solo ... tpi

angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: M5s nel caos, rinviati gli stati generali. Si allargano le spaccature interne - Inserandipity : RT @Affaritaliani: Caos M5s, rinviati gli stati generali Si allargano le spaccature interne - Affaritaliani : Caos M5s, rinviati gli stati generali Si allargano le spaccature interne -