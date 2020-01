Brexit: il divorzio fra UE e Regno Unito ora è ufficiale (Di giovedì 30 gennaio 2020) Arriva l’ok del Parlamento Ue all’accordo di divorzio del Regno Unito. La Brexit è ufficiale Più che divorzio all’italiana è proprio il caso di dire divorzio all’inglese. Con 621 sì contro i 49 no e 13 astenuti il parlamento europeo dice addio alla Gran Bretagna. Dopo lo scrutinio del voto tutti gli eurodeputati si sono … L'articolo Brexit: il divorzio fra UE e Regno Unito ora è ufficiale NewNotizie.it. newnotizie

