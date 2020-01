Uomini e Donne, trono over: Veronica una furia contro Armando [VIDEO] (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Uomini e Donne, trono over. Nella puntata di oggi, mercoledì 29 gennaio, Armando sarà oggetto di nuove segnalazioni da parte di Veronica. Arrivano le ultime anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 29 novembre, di Uomini e Donne trono over. Protagonista della puntata sarà Armando Incarnato. Il cavaliere infatti sarà al centro dell’ennesima segnalazione arrivata a suo carico. La segnalazione arriva da Veronica Ursida, che accusa l’uomo di frequentare una ragazza di 20 anni al di fuori della trasmissione. A dimostrazione delle sue accuse, la dama porterà delle prove che sottoporrà alla redazione del programma. Veronica annuncia che Armando sta frequentando una ragazza al di fuori del programma. Nuove puntata del trono over di Uomini e Donne, oggi mercoledì gennaio. In questa puntata il protagonista, in negativo, sarà Armando Incarnato. Al cavaliere, infatti, verranno ... 2anews

