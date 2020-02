Trimestre record per Apple: 91,8 miliardi di ricavi grazie ad iPhone 11 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Trimestre record per Apple con entrate pari a 91,8 miliardi di dollari, la più alta di sempre ed è tutto merito di iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max e in misura minore dei servizi, dei Mac e iPad.iPhone Xr è stato lo smartphone più venduto del 2019 con il quinto posto occupato da iPhone 11. Sono senza dubbio questi gli smartphone della mela morsicata che hanno aiutato a battere il record di entrate nell’ultimo Trimestre (novembre, dicembre, gennaio).Apple ha pubblicato un comunicato sui ricavi dell’ultimo Trimestre fiscale in cui elenca anche le entrate per ciascun prodotto.Leggi anche: Recensione iPhone 11 Pro, il più maneggevole e il meno vendutoTrimestre record per Apple grazie agli iPhoneEra da diverso tempo che Apple non faceva un annuncio del genere, il calo delle vendite dei suoi smartphone ne era il fattore principale e sempre gli smartphone hanno il ... pantareinews

