Ragazza frustata da un ufficiale donna in Indonesia | VIDEO (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Ragazza frustata da un ufficiale donna in Indonesia VIDEO Un ufficiale donna prende a frustate in pubblico un'altra donna. La Ragazza è in ginocchio con la testa coperta e china. L'ufficiale che la punisce colpendola sulle spalle ha un cappuccio che le nasconde il volto. La donna fa parte della nuova squadra di fustigazione femminile, addestrata come ufficiale della Sharia nella provincia di Aceh, in Indonesia. Leggi anche: Afghanistan, donna presa a frustate dai talebani perché sorpresa ad ascoltare musica Professore pakistano condannato a morte dopo una lezione sui diritti delle donne

