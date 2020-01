Nuovo codice della strada: Non si fuma e si telefona più ma si va più veloci (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Se e quando il Nuovo codice della strada verrà approvato, si prevedono tempi difficili per chi fuma e usa il cellulare mentre guida. Nuove regole anche per le cinture di sicurezza e per i motociclisti. Giro di vite per quanto riguarda automobilisti e motociclisti italiani. Quando partirà il Nuovo codice della strada, le sanzioni per … L'articolo Nuovo codice della strada: Non si fuma e si telefona più ma si va più veloci proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Rocco_italiano2 : - Notiziedi_it : Bonus seggiolini, kit fuori dai locali e nuovo codice della strada: si parte - zazoomblog : Limite a 150 cinture e punti: il piano per il nuovo Codice della Strada - #Limite #cinture #punti: #piano #nuovo… -