Meteo MILANO: BEL TEMPO e clima mite per tutta la parte centrale della settimana (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Meteo su MILANO vedrà ancora scenari tutt'altro che invernali, con soleggiamento ed aria mite sia mercoledì che giovedì. Tra venerdì e sabato si avrà una maggiore nuvolosità, con anche foschie e nebbie. Mercoledì 29: sereno. Temperatura da 1°C a 12°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 17 Km/h. Zero Termico: circa 1500 metri. Giovedì 30: poco nuvoloso. Temperatura da 2°C a 12°C. Pressione atmosferica media: 1019 hPa, in aumento. Vento: in media da Est/Nord-Est 4 Km/h. Zero Termico: circa 2000 metri. Venerdì 31: nubi sparse. Temperatura da 5°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1019 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 6 Km/h. Zero Termico: circa 2700 metri. Sabato 1 febbraio: foschia. Temperatura da 6°C a 11°C. Pressione atmosferica media: 1020 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 4 ... meteogiornale

zazoomblog : Meteo Milano domani giovedì 30 gennaio: cieli nuvolosi - #Meteo #Milano #domani #giovedì - infoitinterno : Blocco traffico Milano oggi 28 gennaio, domenica 2 febbraio 2020 stop totale alle auto, info e orari - Meteo - MartaEsteban42K : @Romana40 Il meteo de Milano,sono sicura ?? -