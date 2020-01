Mercato Juventus, contatti con la Samp: Ferrero vuole l’esterno bianconero (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Mercato Juventus -Novità importanti finalmente. La Vecchia Signora sfrutterà gli ultimi giorni di questa sessione invernale con l’intenzione di sfoltire l’organico. Due giocatori con la valigia in mano: Emre Can e Marko Pjaca. Quest’ultimo, fino a ieri, promesso sposo del Cagliari sulla base di un prestito di 18 mesi. Naufragato, inaspettatamente, in concomitanza con l’approdo di Gaston Pereiro in rossoblù. Mercato Juventus, la Samp vuole Pjaca Detto ciò, i campioni d’Italia non si faranno cogliere impreparati. Occhi puntati a una nuova soluzione temporanea, in quanto – nei giorni scorsi – Pjaca ha formalizzato il rinnovo con Madama fino al 2023. Dunque, esistono tutti i presupposti per un’altra partenza in prestito. Leggi anche: Emre Can al Borussia Dortmund: oggi la fumata bianca, ecco l’incasso reale dei bianconeri Il tempo scorre e, ... juvedipendenza

