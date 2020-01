Kobe Bryant, Shaquille O’Neal zittisce i cori per l’ex compagno di squadra. Poi li rilancia lui (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Prima si porta il dito sulla bocca e zittisce i cori in onore di Kobe Bryant. Poi li rilancia lui, più forti, saltando coi tifosi. È quanto ha fatto Shaquille O’Neal all’uscita dello Staples Center, a Los Angeles, dopo una partita dei Lakers. Shaq vinse tre anelli con la leggenda Nba scomparsa tre giorni fa a causa di un incidente in elicottero. Parlando di Bryant a TNT, l’ex centro della squadra gialloviola si è commosso: “Non volevo crederci. Non sentivo un dolore così grande da tempo. Mi dicono che passerà, ma sarà dura. L’unica cosa che vorrei fare è parlargli ancora“. Video Twitter L'articolo Kobe Bryant, Shaquille O’Neal zittisce i cori per l’ex compagno di squadra. Poi li rilancia lui proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

acmilan : In accordo con la @SerieA, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragi… - Quirinale : #Mattarella: il mondo dello sport,ogni continente,è rattristato dalla morte di Kobe #Bryant.Tristezza che ha il fon… - dchinellato : Kobe Bryant superò Michael Jordan nella classifica dei realizzatori a Minneapolis. I Wolves hanno voluto onorarlo r… -