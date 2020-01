Fumo: come rimediare ai danni ai polmoni, il tessuto si “rigenera” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) rimediare ai danni ai polmoni causati dal Fumo è possibile, almeno parzialmente, smettendo di fumare: secondo una ricerca pubblicata su Nature, condotta da Peter Campbell del Wellcome Trust Sanger Institute, ad Hinxton, nel Regno Unito, negli ex-fumatori il tessuto polmonare sembra “rigenerarsi” in parte con nuove cellule sane in sostituzione di quelle danneggiate dal Fumo. Sono state studiate cellule dei bronchi di non fumatori, fumatori ed ex fumatori ed è stato confrontato il loro DNA: si è quindi scoperto che le cellule dei bronchi dei fumatori presentano un accumulo di difetti genetici (mutazioni) in numero variabile (da mille a oltre 10 mila mutazioni per ogni cellula), mentre solo una parte delle cellule degli ex-fumatori presenta tali mutazioni. Negli ex fumatori una quota variabile di cellule bronchiali presenta un numero di difetti genetici inferiore e ... meteoweb.eu

