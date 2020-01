Coronavirus, a Wuhan “case infette” sigillate con inquilini all’interno (Di mercoledì 29 gennaio 2020) L’epidemia del Coronavirus in Cina non si arresta. La città di Wuhan, focolaio del virus, vive una situazione disastrosa. Lo scenario è quello di una città fantasma, una metropoli confinata a se stessa e destinata alla quarantena. Gli abitanti rimasti, dopo la fuga generale (che ha portato all’esodo di 5 milioni di persone) prima della dichiarazione dello stato di emergenza e quindi di lockdown, sono uniti nel coro “Jiayou” letteralmente “aggiungi olio” un’espressione utilizzata per darsi coraggio, per rinforzare la speranza, lo spirito di comunità. Coronavirus: la situazione a Wuhan Nonostante si proceda con i lavori di costruzione di un nuovo ospedale interamente dedicato ai pazienti affetti dal Coronavirus, i casi di infezione sembrano aver raggiunto un numero esorbitante, ingestibile. Dalle altre strutture sanitarie comunicano ... notizie

Agenzia_Ansa : Sono tutti negativi i casi sospetti di contagio da #coronavirus segnalati in Italia. Lo riferisce il ministero dell… - Agenzia_Ansa : L'Organizzazione mondiale della sanità ammette l'errore e dichiara che il rischio globale derivante dal… - Agenzia_Ansa : Accelera la diffusione del Coronavirus di Wuhan. I casi di infezione sono raddoppiati in 24 ore arrivando a 4.515,… -