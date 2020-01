Carlo Conti vittima di stalking, la denuncia per messaggi ed email oltraggiose (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Carlo Conti vittima di stalking, la denuncia per messaggi ed email oltraggiose Carlo Conti ha sporto denuncia come vittima di stalking. Il conduttore Rai ha dichiarato di essere stato oggetto di un comportamento asfissiante. Qualcuno l’avrebbe preso di mira, inondando la sua casella di posta elettronica con offese; un comportamento che avrebbe spinto il conduttore a sporgere infine denuncia. Ad occuparsi della scomoda vicenda è stato il procuratore Francesco Gualtieri, il quale – stando a quanto riportato dal Messaggero – ha delegato le forze dell’ordine a identificare il mittente delle diverse email ricevute da Carlo Conti. Tramite le prime indagini su diversi elementi emersi, pare che lo stalker sia già stato identificato: si tratterebbe di una donna, già iscritta al registro degli indagati per atti persecutori; ciò significa che Carlo Conti non è l’unica ... tpi

