Brexit, il Parlamento Ue approva l’accordo di divorzio dal Regno Unito (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Brexit, il Parlamento Ue approva l’accordo di divorzio dal Regno Unito Il Parlamento europeo ha approvato l’accordo di divorzio del Regno Unito dall’Ue, con 621 voti favorevoli, 49 voti contrari e 13 astenuti. “Cari amici britannici, addio è una parola troppo definitiva, ed è per questo che insieme a tutti i colleghi vi dico soltanto arrivederci”, ha detto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. “E voglio salutarvi con le parole che diceva Jo Cox, la deputata britannica uccisa durante una campagna elettorale: Abbiamo molto di più in comune di quanto ci divide”. Sassoli ha poi firmato la lettera che trasmette al Consiglio l’approvazione del Parlamento europeo alla conclusione dell’accordo di divorzio del Regno Unito dall’Ue. “Sono davvero toccato da questo dibattito che è stato in certi momento emozionante e ha ... tpi

fattoquotidiano : Brexit, il Parlamento Ue vota accordo su uscita del Regno dall’Unione. Gentiloni: “Giorno triste”. Farage: “La pros… - pinapic : Commosso arrivederci ai @LabMEPs da parte dei @TheProgressives dopo tanti anni di duro ma appassionante lavoro insi… - sputnik_brasil : #URGENTE Parlamento Europeu ratifica acordo do Brexit -