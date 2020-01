Bollo Auto - Sanzioni dimezzate per i ritardatari (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Piccolo regalo per i ritardatari del Bollo: diminuiscono le Sanzioni per chi paga con oltre un anno di ritardo. Nelle pieghe del cosiddetto decreto fiscale, convertito in legge il 19 dicembre con alcune modifiche ed entrato in vigore il 25 dicembre, cè una norma che riduce la stangata per chi dimentica di versare la tassa Automobilistica. La norma, infatti, estende il cosiddetto ravvedimento operoso, cioè uno sconto sulla sanzione, ai pagamenti effettuati oltre lanno dalla scadenza dei termini di pagamento.La sanzione scende dal 30 al 14%. In pratica, chi si metterà in regola dopo un anno non sarà più soggetto alla sanzione del 30% dellimporto previsto (oltre agli interessi), bensì a un settimo della sanzione precedente (cioè il 4,286%), oltre agli interessi, se la regolarizzazione avviene entro due anni dalla violazione. Altrimenti la cifra sale a un sesto (il 5%), oltre agli ... quattroruote

