Zero Six: Behind Enemy Lines è un nuovo shooter tattico in terza persona ispirato a SOCOM e H-Hour (Di martedì 28 gennaio 2020) Zero Six: Behind Enemy Lines sta lentamente crescendo in popolarità sin dal primo tweet del 22 gennaio 2020, dove veniva mostrata la concept art di un imminente sparatutto in terza persona con un focus sulla tattica.Come descritto su Reddit, il gioco sembra ispirato a titoli come SOCOM e H-Hour (ancora in sviluppo). Zero Six: Behind Enemy Lines si considera uno sparatutto tattico che combina elementi tattici in terza persona con la meccanica di shooting di uno sparatutto in prima persona. Passando dai media disponibili, sembra che il gioco passi all'FPS quando si mira. Inoltre, verrà realizzato con Unreal Engine 4 e presenterà ambienti distruttibili con un sistema dinamico per il ciclo giorno-notte.Ci sarà una campagna per giocatore singolo e anche un comparto multiplayer competitivo.Leggi altro... eurogamer

