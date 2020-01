Resident Evil: Resistance non fa parte del canone di Resident Evil (Di martedì 28 gennaio 2020) La componente multiplayer di Resident Evil 3 Remake, Resident Evil: Resistance non farà parte del canone ufficiale di Resident Evil, afferma Capcom.Il gioco multiplayer asimmetrico sarà abbinato al prossimo remake di RE3, ma non sarà considerato canonico. Invece, Capcom la definisce una "divertente esperienza online connessa all'universo di RE".Parlando con Official PlayStation Magazine (via GamesRadar), il produttore di Resident Evil 3, Peter Fabiano, ha spiegato che alcuni eventi all'interno del gioco 4v1 rendono la componente "impossibile da adattare alla cronologia degli eventi". Ma, tematicamente, Project Resistance si inserisce direttamente nel franchise.Leggi altro... eurogamer

