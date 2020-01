Perché Adam Driver meriterebbe l’Oscar più di Joaquin Phoenix (Di martedì 28 gennaio 2020) Con l'avvicinarsi della Notte degli Oscar, vi confessiamo Perché Adam Driver dovrebbe vincere la sua prima statuetta dorata. Ingrati, impopolari, folli. Forse sono le prime cose che avete pensato leggendo il titolo di questo articolo (almeno quelle che si possono riferire). Un articolo che potrebbe sembrare provocatorio, ma non lo è. Affatto. Ebbene, sì: durante l'imminente notte degli Oscar chi scrive farà il tifo per un introverso spilungone dagli occhi buoni e dal talento cristallino. Dalla parte di Adam Driver e della sua meravigliosa prova d'attore nell'agrodolce Storia di un matrimonio. Una vittoria che è pura utopia, Perché c'è una voce che si aggira nell'aria. Una voce che dice: "Quando riceverò l'Oscar mi annuncereste come Joker?". L'ironica citazione ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Perché Adam Driver meriterebbe l’Oscar più di Joaquin Phoenix - robertis_emilia : RT @Rebeka80721106: #ForteAmore Tu verrai comunque perché dunque non ora? Ti attendo sono sfinita Ho spento il lume e aperto l'uscio a te,… - inlovewithjen : raga non è niente di nuovo, si sa che questi sono degli ipocriti del cazzo, solo che la maggior parte di loro non h… -